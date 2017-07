Президент США Дональд Трамп повторно резко высказался о двух ведущих на телеканале MSNBC Джо Скарборо и Мике Бжезински.

«Сумасшедший Джо Скарборо и глупая Мика (Бжезински. — Ред.) неплохие люди, но их шоу с низкими рейтингами контролируется руководством NBC», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!