Никулинский суд Москвы вынес решение отправить под домашний арест Юлию Дубовцеву, находившуюся за рулем автомобиля Mercedes, который сбил мотоциклиста на Кутузовском проспекте. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.

«В субботу суд избрал в отношении Юлии Дубовцевой меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 августа», — сказала Самоходкина.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ранее Никулинский суд Москвы арестовал владельца автомобиля, студента МГИМО Аркадия Смелова.

По сообщениям ГИБДД, инцидент произошел 26 июня примерно в 1.00 мск. На Кутузовском проспекте произошло столкновение Mercedes и мотоцикла Yamaha под управлением москвича. В результате ДТП молодой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где позднее скончался от телесных повреждений.

Следователи установили, что до момента аварии машиной управляла 20-летняя Дубовцева. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сиденье, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к дорожно-транспортному происшествию.