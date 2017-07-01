Между Адлером и абхазским курортом Гагра возобновляется пригородное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«С 1 июля возобновляется пригородное сообщение между Адлером и Гагрой. Перевозки на данном направлении осуществляет Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для соединения курортов пустят два электропоезда на тепловозной тяге. Из Адлера в Гагру поезд будет идти чуть больше двух часов. График курсирования будет подстроен под расписание поездов дальнего следования, чтобы пассажиры могли совершить комфортную пересадку. Также сообщается о введении дополнительных остановок на Имеретинском курорте и Цандрипше.