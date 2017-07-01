20 человек получили ранения в ходе массовой драки в городе Кале на севере Франции. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на заместителя мэра города, отвечающего за обеспечение безопасности, Филиппа Миноне.

Около 100 мигрантов из Эфиопии и Эритреи, вооружившись камнями и палками, устроили массовую драку в промышленной зоне города. Три мигранта были задержаны.

Ранее полиции удалось разогнать аналогичную потасовку с помощью слезоточивого газа. В результате столкновений пострадали девять человек.

По данным благотворительных организаций, в настоящий момент в Кале около 400–600 нелегалов.