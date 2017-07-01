Авианосец ВМС США «Джордж Буш» прибыл к берегам Израиля и бросил якорь у порта Хайфа.

Об этом заявили местные СМИ.

«Гигантский авианосец «Джордж Буш», названный в честь бывшего американского президента, встал на якорь у входа в Хайфский залив», — говорится в сообщении.

При этом авианосец из-за своих размеров не смог войти в порт и вынужден оставаться рядом, рассказывает «Газета.ру».

Впрочем, это не помешает 2 тыс. моряков из почти 6 тыс. сойти на берег во время стоянки для экскурсий, поскольку судно проведет в Израиле четыре дня.