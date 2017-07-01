Эксперты автомобильной компании Ford выяснили, какая обувь является самой опасной для вождения, об этом сообщает телеканал «360».

Так специалисты установили, что неудобная обувь становится ежегодно причиной 1,4 млн аварий и опасных ситуаций на дорогах.

Первое место в рейтинге самой опасной обуви заняли шлепанцы, которые могут соскочить с ноги или заблокировать педали управления.

Специалисты подчеркнули, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает время торможения в среднем на 0,13 секунды, Водитель в шлепанцах переставляет ногу на педаль тормоза в два раза медленее, чем в другой обуви. При этом тормозной пусть при скорости 95 км/ч увеличивается на 3,5 метра.

В некоторых европейских странах вождение в шлепанцах запрещено законодательно. Так, во Франции водители, замеченные в такой обуви должны будут заплатить штраф в €90, а испанцы — €200.

Исследование также показало, что в России 13,2% водителей садятся за руль в шлепанцах, 5,7% водят машину босиком. При этом большое количество россиян вообще не выбирает обувь для вождения, считая себя достаточно опытными, чтобы не обращать внимание на обувь. Почти половина (48%) водителей предпочитают кеды или кроссовки.

Эксперты порекомендовали водителям выбирать обувь с подошвой толщиной не более 10 мм и не слишком широкую, чтобы не нажимать одновременно на две педали.