Эксперты выяснили, в какой обуви опасно водить автомобиль
Эксперты автомобильной компании Ford выяснили, какая обувь является самой опасной для вождения, об этом сообщает телеканал «360».
Так специалисты установили, что неудобная обувь становится ежегодно причиной 1,4 млн аварий и опасных ситуаций на дорогах.
Первое место в рейтинге самой опасной обуви заняли шлепанцы, которые могут соскочить с ноги или заблокировать педали управления.
Специалисты подчеркнули, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает время торможения в среднем на 0,13 секунды, Водитель в шлепанцах переставляет ногу на педаль тормоза в два раза медленее, чем в другой обуви. При этом тормозной пусть при скорости 95 км/ч увеличивается на 3,5 метра.
В некоторых европейских странах вождение в шлепанцах запрещено законодательно. Так, во Франции водители, замеченные в такой обуви должны будут заплатить штраф в €90, а испанцы — €200.
Исследование также показало, что в России 13,2% водителей садятся за руль в шлепанцах, 5,7% водят машину босиком. При этом большое количество россиян вообще не выбирает обувь для вождения, считая себя достаточно опытными, чтобы не обращать внимание на обувь. Почти половина (48%) водителей предпочитают кеды или кроссовки.
Эксперты порекомендовали водителям выбирать обувь с подошвой толщиной не более 10 мм и не слишком широкую, чтобы не нажимать одновременно на две педали.