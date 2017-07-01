Северокорейское судно было задержано береговой охраной Южной Кореи, по предварительной информации, несколько моряков хотят остаться на территории Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По информации агентства, судно пересекло условную границу в Японском море. На борту находятся пять моряков, некоторые из них не хотят возвращаться в КНДР.

На данный момент идет выяснение обстоятельств нахождения судна из Северной Кореи в территориальных водах Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что моряки из КНДР, судно которых было найдено дрейфующим в южнокорейской акватории, были репатриированы Республикой Корея. Уточнялось, что на борту находились восемь членов экипажа, у судна произошел отказ двигателя. Все моряки выразили желание вернуться в Северную Корею. Отмечается, что с начала года береговая охрана Южной Кореи спасла 15 граждан КНДР, двое из них решили остаться в Южной Корее.