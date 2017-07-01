Фольклорный ансамбль «Балаган» в субботу, 1 июля, объявил в Саратовской областной филармонии голодовку из-за запланированного сокращения двух третей состава.

Об этом СМИ заявил руководитель коллектива Александр Куриленко.

«Поводом для акций протеста стали массовые увольнения в коллективе», — цитирует сообщение «Интерфакс».

На данный момент голодовку держат десять из пятнадцати членов коллектива, которым удалось утром попасть в помещение Саратовской филармонии.

При этом артисты требуют сохранить ансамбль в полном составе и уволить директора филармонии.