Сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен внесла на рассмотрение конгресса законопроект о защите американских военнослужащих от «российской пропаганды» в соцсетях, передает RT.

«Надлежит представить на рассмотрение комитетов конгресса по обороне доклад о совершенных за прошлый год умышленных действиях со стороны РФ <…>, направленных на распространение среди американских военнослужащих пропаганды и дезинформации с целью нанести урон США», — говорится в документе.

Об угрозе российской пропаганды для американской армии ранее заявило издание Politico. Авторы посчитали, что некоторые сайты для ветеранов США настроены пророссийски, публикуя материалы российских источников о войне в Сирии и конфликте на Украине. Также издание смутило, что многие американские военные открыто восхищались подвигом российского офицера Александра Прохоренко, который, попав в окружение террористов в Сирии, вызвал на себя огонь авиации.

В случае принятия законопроекта глав Пентагона и Госдепа могут обязать ежегодно отчитываться о влиянии России на военнослужащих США и о доходах высшего руководства ведомств, чтобы проверить не получали ли они средства от «иностранных правительств».