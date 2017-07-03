Вопреки тому, что мы чаще всего видим в художественных фильмах, кома далеко не всегда означает полное «отключение» всех систем человеческого организма. Всего различают четыре степени тяжести комы — если первая скорее напоминает полусонное состояние, а у больного сохраняются основные рефлексы, то на четвертой стадии человек перестает осознавать внешний мир и реагировать на него, зачастую останавливается даже дыхание.

Случаи, когда люди проводят в коме несколько дней или недель, — нередки. Иногда врачи вводят человека в искусственную кому для того, чтобы защитить организм от негативного воздействия на мозг — например, после кровоизлияния или отека. Однако длительная кома представляет значительно большую угрозу. Считается, что чем дольше человек находится в этом состоянии, тем меньше шансов на выздоровление. Кому, которая длится больше года, иногда также называют «мертвой зоной», а близких готовят к тому, что человек проведет в этом состоянии всю оставшуюся жизнь.

Что рассказывают люди, вышедшие из длительной комы, и как изменилась их жизнь после этого — в материале «Известий».

Другой мир

Свидетельства побывавших в коме разнятся в зависимости от того, сколько времени человек пробыл в этом состоянии. Например, люди, чья кома продлилась несколько дней, чаще всего говорят, что после пробуждения чувствуют то же самое, что человек, проспавший около 20 часов. Они могут ощущать сильную слабость, трудности с движением и потребность в длительном сне. Некоторые даже не в состоянии вспомнить всё, что видели за это время.

Люди, которые провели в коме несколько недель, месяцев или же лет, после пробуждения, как правило, не способны самостоятельно двигаться и нуждаются в длительном периоде восстановления. Им может быть тяжело смотреть на свет, кроме того, скорее всего, им потребуется заново учиться говорить и писать, а также бороться с провалами в памяти. Такие люди могут не только несколько раз подряд задавать один и тот же вопрос, но и не узнавать лица людей или не помнить целые эпизоды из собственной жизни.

Тело как тюрьма

Фото: Getty Images/PhotoAlto/Ale Ventura

Мартин Писториус впал в кому, когда ему было 12, и оставался в ней в течение последующих 13 лет. Причиной стала неврологическая болезнь, точно установить природу которой врачи так и не смогли, — предположительно виной всему стал менингит. Мальчик, который сначала жаловался на боль в горле, очень быстро потерял способность говорить, двигаться и фокусировать взгляд. Врачи выписали его из больницы, предупредив родителей, что в этом состоянии он останется до конца жизни. При этом глаза Мартина были открыты, а вот сознание и рефлексы не работали. Отец и мать всеми силами ухаживали за ребенком — каждый день его отвозили на занятия в специальную группу, купали, переворачивали ночью каждые несколько часов, чтобы избежать образования пролежней.

Самое страшное для мальчика началось после того, как спустя примерно два года к нему вернулось сознание, но не вернулись навыки речи и движения. Он никак не мог сообщить окружающим, что слышит, видит и понимает всё, что происходит вокруг. Близкие, привыкшие к его состоянию, к этому моменту почти перестали его замечать, а потому не могли догадаться, какие изменения происходят в сознании Мартина.

Сам Мартин впоследствии говорил, что чувствовал себя запертым в собственном теле: в группе, куда его возил отец, им изо дня в день показывали одну и ту же повторяющуюся программу для детей и у него не было ни единого способа дать понять, что она смертельно ему надоела. Однажды он услышал, как мать в отчаянии пожелала ему смерти. Однако Мартин не сломался — сначала он научился управлять собственными мыслями, чтобы не впасть в депрессию, после этого заново освоил взаимодействие с внешним миром. Например, научился определять время по теням. Постепенно к нему стали возвращаться и физические навыки — в конце концов работавшая с ним ароматерапевт заметила это, после чего Мартина срочно отправили в медицинский центр для прохождения всех необходимых тестов и начала периода восстановления.

Сейчас Мартину 39 лет. Сознание полностью вернулось к нему, как и частичный контроль над собственным телом, хотя передвигается он по-прежнему на коляске. Тем не менее после выхода из комы Мартин встретил свою жену Джоанну, а также написал книгу «Мальчик-тень», в которой рассказал о времени, когда был заперт в собственном теле.

Сны в коме

Музыкант Фред Херш был несколько раз номинирован на премию «Грэмми», а в 2011 году его признали джазовым пианистом года по версии Ассоциации джазовых журналистов. Сегодня он продолжает давать концерты по всему миру.

В 2008 году у Херша был диагностирован СПИД, на фоне которого у музыканта почти сразу начала развиваться деменция, после чего он впал в кому. Херш провел в этом состоянии несколько месяцев, а после выхода из него понял, что потерял почти все двигательные навыки. Порядка 10 месяцев он вынужден был оставаться прикованным к постели. Во время процесса реабилитации главным источником мотивации для него стал синтезатор, на котором Херш играл, находясь на больничной койке.

Фото: Getty Images/Josh Sisk/For The Washington Post

Спустя почти год музыканту удалось совершить практически невозможное — он добился полного восстановления. А в 2011 году, основываясь на опыте, пережитом во время пребывания в коме, написал концерт My coma dreams («Мои сны в коме». — «Известия»). Произведение включает партии для 11 музыкальных инструментов и вокалиста, а также предусматривает использование мультимедийных изображений. В 2014 году концерт был выпущен на DVD.

Самая длительная кома

Дольше всех из ныне живущих людей в коме находился американец Терри Уоллес. В июне 1984 года он вместе с другом попал в автомобильную аварию — в горной местности машина сорвалась с обрыва, его друг погиб, а сам Терри впал в кому. По словам врачей, надежды на то, что он сможет выйти из этого состояния, практически не было. Однако спустя 19 лет, в июне 2003 года, Терри неожиданно пришел в себя.

Вскоре он стал узнавать родственников, однако возможности его памяти были ограничены событиями 19-летней давности. Например, себя он ощущал 20-летним человеком, а свою родную дочь отказывался узнавать потому, что последний раз, когда он ее видел, она была грудным младенцем. И, с точки зрения Терри, она должна была им и остаться. Кроме того, Терри страдал краткосрочной амнезией — любое событие он мог удержать в памяти не дольше нескольких минут, после чего немедленно забывал о нем, или не мог узнать человека, с которым только что познакомился. Об этом явлении говорят многие, пережившие кому хотя бы в течение нескольких дней, но чаще всего проблемы с памятью носят краткосрочный характер.

Помимо прочего, Уоллес физически не мог представить себе, что провел без сознания последние 19 лет и мир успел значительно измениться, а из-за изменения работы мозга почти разучился скрывать свои мысли. Теперь он в буквальном смысле говорит то, что думает.

Сначала Терри мог произносить только отрывочные слова, однако постепенно к нему вернулась способность к связной речи. Он так и остался парализованным на всю жизнь, но полностью восстановил сознание и способность связно объясняться.

После специально проведенного исследования врачи пришли к выводу, что его мозг смог самостоятельно соединить оставшиеся «рабочими» нейроны и таким образом перезагрузиться.