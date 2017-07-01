В Лондоне в аэропорту Хитроу задержаны двое человек по подозрению в террористической деятельности, сообщает ТАСС.

По информации полиции английского графства Уэст-Мидлендс, сотрудники контртеррористического подразделения задержали двух мужчин в возрасте 21 года из Лестера и Бирмингема, когда их рейс прибыл из Турции.

Арестованных подозревают в подготовке теракта и планируют допросить.

«Задержание происходило с ведома спецслужб, угрозы для окружающих не было», — отметили в полиции.