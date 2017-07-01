10 живописных мест России
Карымская Сопка — действующий вулкан, расположенный в пределах Восточного хребта на Камчатке
Алтайские горы — горная система, расположенная на границе России, Казахстана, Монголии и Китая
Эльтон — соленое бессточное озеро, расположенное в Волгоградской области. Это самое большое минеральное озеро Европы и одно из самых сильно минерализованных в мире
Гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, расположенная в Кабардино-Балкарии
Плато Путорана — горный массив в Красноярском крае, который на севере заканчивается крутым обрывом
Столбы выветривания, или Маньпупунер (также известные как мансийские болваны), — геологический памятник, расположенный в Республике Коми. На языке коми памятник называют «Гора идолов»
Куршская коса — длинная песчаная коса в Калининградской области, которая разделяет Финский залив и Балтийское море. Название косы связано с племенами ранее населявших эту территорию куршей
Байкал — озеро в Восточной Сибири, которое многие местные жители называют морем. Байкал является крупнейшим в мире резервуаром пресной воды
Мраморный каньон Рускеала — заполненный водой бывший мраморный карьер, расположенный в Карелии
Ленские столбы — природный парк на берегу реки Лены в Якутии, который состоит из вертикально вытянутых скал, протянувшихся на многие километры