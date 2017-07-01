40000 жителей Барнаула остаются без электричества из-за сильной грозы. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе энергоснабжающей организации "Алтайэнерго" - филиале ПАО "МРСК Сибири".

"Сбой энергоснабжения произошел из-за грозы, на ТЭЦ-3 выведено из строя спецоборудование. По нашим данным, в Барнауле пока остаются без электричества около 40 тысяч человек", - цитирует агентство представителя компании.

На данный момент, для ликвидации последствий и восстановления энергоснабжения было принято решение о переходе на особый режим работы. Сообщается, что точечные отключения электричества происходят по всей территории Алтайского края из-за непогоды, однако точное количество населенных пунктов установить не удается.

Ранее региональное управление МЧС передало штормовое предупреждение на 1 июля и 2 июля.