Работа на уровне регионов укрепляет и развивает российско-вьетнамские отношения, заявил президент Вьетнама Чан Дай Куанг на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Об этом в субботу сообщается на сайте администрации города.

«Регионы наших стран активно налаживают контакты между собой, что вносит значительный вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Россией в целом», — заявил Чан Дай Куанг.

Полтавченко подчеркнул, что главным направлением сотрудничества остаются наука и высшая школа. Кроме того, активно развиваются экономические связи. Во Вьетнаме успешно работает целый ряд петербургских компаний, в том числе «Силовые машины». На петербургских верфях строятся корабли для республики. Предприятия петербургского фармацевтического кластера выходят на вьетнамский рынок.

Чан Дай Куанг и Георгий Полтавченко выразили надежду, что 2019 год, объявленный перекрестным Годом Вьетнама и России, будет способствовать расширению сотрудничества, в том числе и в сфере туризма.