МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщило, что у него есть сведения о планах Киева создать подразделение, состоящее из иностранцев.

Информацию об этом Центр взаимодействия с общественностью распространил в субботу, 1 июля.

В МВД рассказали, что 28 июня поступил звонок от украинского офицера, который сообщил о соответствующих планах ВСУ.

«В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей офицер рассказал о планах МОУ создать на базе 25-го нацбатальона «Киевская Русь» отдельное подразделение ВСУ, состоящее из иностранцев, — «Иностранный легион», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По словам информатора, само подразделение будет насчитывать около 150 человек и его будут готовить по стандартам НАТО бывшие грузинские военные, которые служат в ВСУ.

«Иностранный легион» будет выполнять сложные боевые задачи, в том числе и как рота спецназа.

Напомним, что в ЛНР действует горячая линия, по которой можно за вознаграждение сообщить информацию о военных преступлениях ВСУ и секретные сведения.