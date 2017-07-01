Коррупция и ненадежная судебная система на Украине делают страну менее привлекательной для иностранных инвесторов. Об этом украинскому изданию «Зеркало недели» заявил посол Нидерландов на Украине Кейс Кломпенхаувер.

«Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежной судебной системы. Даже если законы и неидеальны, всё равно на них следует полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. Посему можно сказать, что это две ключевые проблемы», — сказал посол.

Кломпенхаувер добавил, что количество рейдерских захватов за последний год значительно возросло, а это «разрушает» уверенность инвесторов в Украине. Он подчеркнул, что если в стране что-то происходит, то об этом узнают все, так как инвесторы тесно общаются друг с другом. Однако посол отметил, что Украина может стать гораздо привлекательней для вложения иностранных инвестиций.