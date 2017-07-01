Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что отказ от российского программного обеспечения сделал уязвимыми компьютеры на Украине.

Об этом сенатор заявил «РИА Новости».

Косачев отметил, что власти Украины запретили «российский софт, включая общеизвестные и общепризнанные бухгалтерские программы, стоявшие на подавляющем большинстве компьютеров в большинстве украинских офисов». Он отметил, что компьютеры после этого стали уязвимыми «для любых, в том числе самых любительских, хакерских атак».

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, затронув в большей степени Украину. Служба безопасности Украины бездоказательно заявила в субботу, что установила причастность спецслужбы России к атаке.

Комментируя обвинения СБУ в адрес России, сенатор отметил, что в них «ни капли экспертизы и ни капли безопасности — сплошная политика из серии «мы им покажем!». Косачев добавил, что комментировать заявления СБУ должны специалисты, однако только в том случае, если украинской стороной будут предъявлены конкретные данные.