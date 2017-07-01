Певица Адель отменила два концерта из-за повреждения голосовых связок
Британская певица Адель отменила два концерта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне из-за повреждения голосовых связок. Об этом написала газета Le Figaro.
Врач посоветовал певице не выступать на последних двух концертах, запланированных в рамках мирового гастрольного турне. Всего на лондонском стадионе планировалось провести четыре концерта.
Певица уже отменяла выступления после операции, проведенной на голосовых связках в 2011 году.
Ранее стало известно, что Адель может завершить свою гастрольную карьеру.