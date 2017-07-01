Генпрокуратура Украины удивлена арестом украинского военного Виталия Маркива в Италии. Маркив подозревается в причастности к убийству фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Информацию подтвердил замгенпрокурора Евгений Енин.

«Генпрокуратура удивлена ​​арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи г. Славянск в мае 2014 года», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщил заместитель прокурора, украинское следствие считает, что итальянский фотограф и его российский коллега Андрей Миронов погибли во время артобстрела. Енин добавил, что «прокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения».