В петербургском аэропорту Пулково было задержано более 10 рейсов из-за обнаружения бесхозного предмета в зоне вылета, сообщил представитель аэропорта.

«Примерно 10–15 рейсов было задержано, время задержки составляет от 15 минут до часа. В ближайшее время расписание выровняется», — передает ТАСС слова работника аэропорта.

Как уточняется, бесхозный предмет был обнаружен примерно в 14.15 мск, после чего место происшествия оцепили сотрудники полиции и провели досмотр.

Ничего подозрительного обнаружено не было, эвакуация аэропорта не проводилась.

В данный момент все задержанные рейсы успешно вылетели из Санкт-Петербурга, аэропорт работает в штатном режиме.