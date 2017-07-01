Мексиканские полицейские застрелили 19 бандитов в ходе столкновений
В мексиканском штате Синалоа произошли масштабные столкновения между полицейскими и группой вооруженных людей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.
В результате перестрелки погибли 19 человек и пострадали пятеро полицейских, уточняется в сообщении.
Инцидент произошел вечером в пятницу в городе Вилья Уньон, где 19 вооруженных мужчин на четырех автомобилях напали на полицейских.
Заместитель министра общественной безопасности штата Синалоа Кристобаль Кастаньеда отметил, что полицейские столкнулись с большим числом агрессоров, но благодаря хорошей подготовке и профессионализму достигли успеха.
«Раненые полицейские находятся в удовлетворительном состоянии», — подчеркнул он.
На месте столкновения полицейские обнаружили четыре автомобиля, 15 винтовок и семь пистолетов.
Высокий уровень преступности в мексиканском штате Синалоа объясняется деятельностью местного наркокартеля.
Ранее не менее 24 человек были убиты и еще 10 ранены на севере Мексики в городе Сьюдад-Хуарес в результате столкновений преступных группировок.