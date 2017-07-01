Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) начнет работу над подводными лодками пятого поколения.

Пункты о проектировании и строительстве подводных лодок пятого поколения уже внесены в государственную программу вооружений (ГПВ) до 2025 года. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Проектирование этих кораблей, безусловно, начнется, и они будут заложены», — заявил Бурсук.

Ранее вице-адмирал Александр Федотенков сообщал, что проект неатомных подлодок пятого поколения получит название «Калина». Научно-исследовательская работа по данному проекту уже ведется. Также сейчас разрабатывается облик перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения «Хаски». Образец ее вида будет готов в течение двух лет. Федотенков отметил, что субмарины пятого поколения начнут строить для Северного и Балтийского флотов.