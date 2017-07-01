Ситуацию на дорогах Москвы в субботу может осложнить непогода.

Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса города, сославшись на предупреждение МЧС.

«При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом водителям рекомендовано отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

По данным синоптиков, 1 июля в столице ожидаются дождь, гроза и усиление юго-западного ветра до 12–17 м/с.