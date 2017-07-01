Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук в субботу сообщил на своей странице в Facebook о проведенных обысках в его квартире, доме, а также у его родителей и тещи.

«Описываемых миллионов не нашли. Но зачем угрожать, хамить людям, которые присматривают за сельским домом в мое отсутствие?», - в частности, написал он.

После того, как Верховный совет (парламент) Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение экс-президента к уголовной ответственности, Шевчук выехал на территорию Молдавии.

В отношении Евгения Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

29 июня политик написал в соцсети, что вскоре может провести брифинг для СМИ.