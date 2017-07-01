Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин попросил руководство миссии ОБСЕ в Донбассе обратить внимание на утечку информации о деятельности миссии украинским силовикам.

«Согласно данным из штаба 72-й бригады, известно, что украинское командование своевременно получает информацию о времени и районах мониторинга представителями СММ ОБСЕ, в том числе о полетах беспилотников, что позволяет украинскому командованию своевременно принимать меры по скрытию военной техники и временному прекращению провокационного огня», — сказал Басурин.

По его мнению, утечка информации «ставит под угрозу их защищенность».