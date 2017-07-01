Три фрегата серии 11356, чье строительство приостановилось из-за непоставок Украиной двигателей, будут доделаны и переданы ВМФ России.

Об этом заявил в субботу, 1 июля, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

«Мы пошли навстречу нашим иностранным партнерам, желающим приобрести фрегаты этого проекта. Однако уже заложенная на «Янтаре» вторая тройка кораблей серии будет достроена и передана ВМФ», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что трудности возникли из-за того, что силовые установки на эти корабли должна была поставить Украина. Сейчас строительство газотурбинных двигателей освоено на предприятии «ОДК-Сатурн».

Ранее предполагалась постройка шести фрегатов данной серии для вооружения Черноморского флота.