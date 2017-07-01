Два автомобиля из состава американского военного конвоя столкнулись на скоростной автомагистрали около чешского города Мирошовице. Об этом сообщил представитель полиции Чехии Павел Трукса.

«Авария произошла в тот момент, когда одна часть конвоя поджидала другую, которая опаздывала. Один из автомобилей врезался в цистерну», — сказал Трукса.

Уточняется, что пострадавших нет, полиция урегулировала дорожную ситуацию. На данный момент движение конвоя возобновлено.

Сообщается, что машины следовали с базы в Германии к месту военных учений НАТО Saber Guardian. Учения пройдут в июле на территории Венгрии, Румынии и Болгарии, в них примут участие около 25 тыс. военнослужащих. На базу в Германии машины будут возвращены в конце июля — начале августа в основном по железной дороге.