Министр транспорта России Максим Соколов отметил высокие темпы строительства Керченского моста в Крыму.

Он подчеркнул важность синхронизированной и четкой работы без отставания от графика и рассказал, что скоро лично проверит ход строительства моста.

В ходе заседания рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Крыма было отмечено, что уже в следующем году планируется открытие рабочего движения в Крым по мосту. Глава Минтранса подчеркнул, что к этому времени необходимо обеспечить беспрепятственное движение по Керченскому мосту с учетом всех мер транспортной безопасности. Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России и соединит полуостров Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 км. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.