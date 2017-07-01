На западе Словакии рядом с городом Трнава съехал с дороги и опрокинулся на бок автобус, в котором находились 52 немецких туриста. Пострадали 25 пассажиров, рассказала журналистам представитель республиканского управления «Скорой помощи» Зузана Фуркасова, передает «РИА Новости».

ДТП произошло в субботу утром. К месту аварии были направлены вертолет с медицинской бригадой, машины «скорой помощи» и пожарной охраны.

«Те пассажиры автобуса, которые не пострадали во время происшествия, будут доставлены к месту назначения на другом автобусе», - сообщила Зузана Фуркасова.

По данным представителя местной полиции Мартины Кредатусовой, в результате ДТП никто не погиб, трое ранены тяжело, остальные получили более легкие травмы и ранения.

Полиция расследует причины происшествия.