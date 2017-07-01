Заявление СБУ о причастности России к атаке вируса Petya – это попытка властей Украины получить увеличенную финансовую помощь от Запада. Такое мнение высказал в субботу сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов.

«Все эти «российские» кибератаки, о которых сначала заговорили США, а потом и другие страны, - это вымысел, который на Западе пытаются использовать, чтобы преувеличить якобы идущую от России угрозу», - цитирует сенатора «РИА Новости».

«Это выгодно как самим США, поскольку дает увеличение военных бюджетов, так и поддерживаемым ими «сателлитам», поскольку это может увеличить и денежную поддержку этих стран», - добавил Морозов.

От атаки с использованием вируса-вымогателя Petya 27 июня пострадали компании и организации десятков стран. Существенный ущерб она нанесла компьютерной инфраструктуре украинских госорганов. СБУ заявила о причастности российских спецслужб к организации этого кибернападения.