Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить в воскресенье финальный матч Кубка конфедераций по футболу между Германией и Чили.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что глава российского государства выступил на открытии Кубка 17 июня и болел за национальную сборную в матче с Новой Зеландией. Позже Россия покинула турнир, проиграв сборной Мексике со счетом 0:2.