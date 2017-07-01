Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций
Президент РФ Владимир Путин не планирует посетить в воскресенье финальный матч Кубка конфедераций по футболу между Германией и Чили.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», — цитирует его «РИА Новости».
Напомним, что глава российского государства выступил на открытии Кубка 17 июня и болел за национальную сборную в матче с Новой Зеландией. Позже Россия покинула турнир, проиграв сборной Мексике со счетом 0:2.