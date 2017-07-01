Киев потребует от Москвы компенсацию убытков за ограничение судоходства через Керченский пролив из-за строительства моста. Об этом пишет украинская редакция Deutsche Welle со ссылкой на МИД Украины.

«Украина имеет право требовать от РФ возмещения причиненного такими действиями российской стороны вреда», — цитирует DW собеседника украинского МИДа.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что за 23 дня убытки украинских госпортов составляют 500 млн гривен. При этом ранее начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков заявлял, что при монтаже арочных пролетов пролив перекрыт не будет, а работы будут проводиться в специально отведенное время. Для этого подрядчик специально запросил «окна» у Минтранса — они «значительны по времени, но это не 28 суток, как кто-то там себе представляет».