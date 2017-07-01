В России с 1 июля вступил в силу закон, регулирующий работу онлайн-кинотеатров, об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Закон определяет обязанности владельцев аудиовизуальных сервисов и ограничивает иностранный контроль над организаторами онлайн-кинотеатров — это означает, что владельцем таких ресурсов может являться только гражданин РФ.

В обязанности владельцев сайтов входит не допускать использования сервиса для разглашения государственных тайн, не распространять материалы с призывом к террористической деятельности или оправдывающие терроризм. Помимо этого, запрещается распространять информацию, которая может причинить вред здоровью и развитию детей.

Также законом предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов.

Президент РФ Владимир Путин одобрил законопроект в начале мая. Изменения были внесены в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».