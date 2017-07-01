Более 50 снарядов выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) украинские силовики, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Марочко добавил, что ВСУ применили «запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие». ВСУ обстреляли населенные пункты Логвиново, Марьевку и Санжаровку.

Ситуация в зоне ответственности народной милиции остается напряженной, отметил он.