В результате перестрелки в ночном клубе в Арканзасе в городе Литл Рок никто не погиб, 17 человек ранены. Об этом сообщила местная полиция в микроблоге в Twitter.

«Все 17 человек, получившие ранения во время перестрелки, живы», — говорится в сообщении.

Состояние тяжелоранего в настоящий момент стабильное.

«Состояние жертвы массовой стрельбы, находившейся в критическом состоянии, улучшилось до стабильного», — отметили в полиции.

