Министерство по инвестициям и развитию Казахстана заявило, что инфраструктура крупнейшего оператора ж/д сети Казахстана «Казахстанские железные дороги» не рассчитана на вагоны с повышенной нагрузкой, изготовленные в России. Об этом агентству «Интерфакс-Казахстан» сообщил представитель министерства.

«По информации национального оператора, инфраструктура КТЖ не готова к пропуску подвижного состава с осевой нагрузкой более 25 т на ось, так как на сети железных дорог уложены скрепления, рассчитанные на нагрузку до 23,5 т», — цитирует агентство собеседника ведомства.

Также уточняется, что все конструкции требуют дополнительной проверки, так как они были построены более 50 лет назад.

Ранее сообщалось, что КТЖ отказало РЖД в курсировании инновационных вагонов на территории Казахстана.