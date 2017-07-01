Прокуратура Украины приблизилась к раскрытию убийства Вороненкова
Генеральная прокуратура Украины планирует в ближайшее время раскрыть дело об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью «Радио Свобода», передает «Интерфакс».
«Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия», — подчеркнул он.
Между тем, по словам Юрия Луценко, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета серьезного прогресса пока нет.
Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта. Охранник экс-депутата сумел ранить киллера, но тот впоследствии скончался в больнице.