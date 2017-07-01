Генеральная прокуратура Украины планирует в ближайшее время раскрыть дело об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью «Радио Свобода», передает «Интерфакс».

«Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия», — подчеркнул он.

Между тем, по словам Юрия Луценко, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета серьезного прогресса пока нет.

Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта. Охранник экс-депутата сумел ранить киллера, но тот впоследствии скончался в больнице.