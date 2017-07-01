Девочка из России скончалась на одном из курортов в Турции после купания в бассейне, передает издание Milliyet.

Как сообщается, 11-летняя россиянка после купания в бассейне отеля, где отдыхала с мамой и братом, поднялась в номер и почувствовала головокружение. Девочка упала в обморок и позже у нее произошла остановка сердца.

Врачи пытались реанимировать ребенка, проведя непрямой массаж сердца, однако это не помогло, и маленькая россиянка скончалась.

Тело 11-летней девочки доставлено в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причины смерти. По предварительным данным, у ребенка могло произойти кровоизлияние в мозг.