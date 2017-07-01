Тела девяти погибших мигрантов доставлены в итальянский порт Катанья. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в береговой охране Италии.

Уточняется, что тела были доставлены шведским военным кораблем, который принимал участие в спасательной операции в Средиземном море. На борту судна, которое прибыло в Италию из ливийских территориальных вод, находились 650 выживших.

Ранее представитель Италии Маурицио Массари пригрозила европейскому комиссару по внутренним делам Димитрису Аврамопулосу закрыть свои итальянские порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в Средиземноморье.

Согласно данным, за последние несколько часов в Италию прибыло более 12 тыс. мигрантов. За 2016 год в итальянских портах высадилось более 180 тыс. человек, более 5 тыс. считают пропавшими или погибшими.