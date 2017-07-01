Лидер правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша не обязана принимать мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. По мнению политика, Польша не эксплуатировала эти страны и должна заботиться о собственной безопасности.

«Мы не эксплуатировали страны, из которых беженцы сейчас приезжают в Европу», — приводит слова политика ТАСС. Качиньский добавил, что Варшава не приглашала мигрантов в Европу.

«У нас есть полное моральное право сказать нет», — заявил он, добавив, что «речь идет не только о терроризме, но и об обыкновенной безопасности».

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тыс. беженцев из Африки, Варшава обязалась принять 7 тыс. человек, затем пересмотрела свою позицию.