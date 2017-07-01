Бывший министр иностранных дел и здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебрейесус приступил к обязанностям директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Гебрейесус был избран на пост главы организации 23 мая 2017 года на 70-й сессии ВОЗ сроком на пять лет.

Доктору медицины из Эфиопии 52 года, он стал первым африканцем на посту директора ВОЗ.

На сайте всемирной организации здравоохранения отмечается, что, когда Гебрейесус был главой Минздрава, под его руководством были реализованы многочисленные гуманитарные инициативы по борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом и по поддержке здоровья матери и ребенка

На своей первой пресс-конференции после избрания Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что реформы, начатые под руководством его предшественницы Маргарет Чэнь (КНР), необходимо продолжить, отметив положительные результаты реформ в программе реагирования на чрезвычайные ситуации.