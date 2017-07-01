В отношении двух граждан Турции в Петербурге возбуждено уголовное дело по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что прокуратура города проводила проверку деятельности некоммерческих организаций «Оксворд Вижн» и «Русско-турецкий культурный центр», в результате которой был выявлен ряд нарушений. Обе НКО подконтрольны гражданам Турции Озтюрку Аднану и Сарышахину Эшрефу.

«В ходе проверочных мероприятий в НКО были выявлены массовые нарушения действующего российского законодательства, составлены многочисленные протоколы об административных правонарушениях, назначены наказания в виде административных штрафов», — цитирует агентство своего собеседника.

Уточняется, что проверку проводили МЧС, Роспотребнадзор, УВМ ГУ МВД, Государственная инспекция труда, а также Налоговая инспекция. После предъявленных нарушений подозреваемые пытались дать взятку сотруднику Государственной инспекции труда. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», решается вопрос об избрании меры пресечения.