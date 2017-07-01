Единый реестр будет содержать данные о плановых и внеплановых проверках Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо этого, в реестр войдет информация о проверках органов местной власти, об этом сообщается на сайте Открытого правительства.

«В реестр должны вноситься данные о результатах этих проверок и принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. Соответствующие изменения в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «О защите конкуренции» одобрило правительство РФ и поручило внести законопроект в Госдуму», — сказано в сообщении.

Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению прозрачности всех проверок.

Единый реестр проверок малого и среднего бизнеса заработал 1 июля 2015 года в рамках масштабной реформы системы государственного контроля и надзора. С 2016 года в реестр вносятся данные не только о федеральных проверках, но и о региональных.