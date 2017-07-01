Двое пропавших вчера вечером подростков найдены на севере Свердловской области. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«В 14.20 по местному времени история благополучно завершилась. Сыщики угрозыска ОВД Красноуральска обнаружили мальчиков в одном из частных домов этого населенного пункта», — цитирует агентство собеседника.

Сообщается, что из леса дети вернулись в город и остались в доме своего знакомого, о чем не сообщили родителям.

Ранее стало известно, что вчера вечером два брата, 2001 и 2006 годов рождения, ушли в лес за грибами и не вернулись домой. После неудачной попытки отца найти детей, он обратился в полицию. Для поисков был поднят личный состав территориального ОВД, участвовало более 130 полицейских, спасателей и волонтеров, в том числе кинологи. Для поисковых мероприятий был создан оперативный штаб.

На данный момент решается вопрос о привлечении отца детей к административной ответственности.