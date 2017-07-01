Мощные ливни, прошедшие в Новгородской области, разрушили часть дорог и подтопили 38 зданий, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Уточняется, что более 20 местных жителей из пострадавших домов власти временно переселяют в школу.

«В населенных пунктах Любытино на трех улицах подтоплены 38 домов. В них проживали 22 человека, в том числе — двое детей», — рассказали в ведомстве.

На поврежденных дорогах прекращено или ограничено движение транспорта.

«В Крестецком, Любытинском и Окуловском районах повреждены 12 дорог, на которых 13 участков разрушены и еще 20 — повреждены. Движение транспорта приостановлено», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщается, за сутки в регионе выпало более полумесячной нормы осадков — 40 мм. По данным метеослужб, непогода с ливнями, градом и сильным ветром сохранится в регионе еще на неделю.

В настоящее время оперативные службы ликвидируют последствия стихии. В восстановительных работах принимают участие 224 человека и 75 единиц техники.