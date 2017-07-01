Транспортная прокуратура проверяет столичные аэропорты
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в столичных аэропортах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
1 июля в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов.
Кроме того, сотрудники прокуратуры собирают информацию о возможном нарушении авиакомпаниями лицензионного законодательства.
«В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе.