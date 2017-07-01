17 человек ранены в результате перестрелки в штате Арканзас
Как минимум 17 человек получили огнестрельные ранения в результате перестрелки в ночном клубе в городе Литл Рок (штат Арканзас). Еще больше человек были ранены во время давки, когда пытались покинуть помещение. Об этом пишет Abc News.
По данным полиции, один человек находится в критическом состоянии, жизни остальных пострадавших ничто не угрожает.
Перестрелка началась из-за спора в ночном клубе, сотрудники полиции исключают версию теракта.
«Мы не верим, что данный инцидент связан как-либо с терроризмом. По-видимому, это случилось из-за спора на концерте», — говорится в сообщении полиции города в микроблоге в Twitter.
Информация о подозреваемом уточняется.