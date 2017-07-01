Как минимум 17 человек получили огнестрельные ранения в результате перестрелки в ночном клубе в городе Литл Рок (штат Арканзас). Еще больше человек были ранены во время давки, когда пытались покинуть помещение. Об этом пишет Abc News.

По данным полиции, один человек находится в критическом состоянии, жизни остальных пострадавших ничто не угрожает.

Перестрелка началась из-за спора в ночном клубе, сотрудники полиции исключают версию теракта.

«Мы не верим, что данный инцидент связан как-либо с терроризмом. По-видимому, это случилось из-за спора на концерте», — говорится в сообщении полиции города в микроблоге в Twitter.

Информация о подозреваемом уточняется.