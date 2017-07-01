Полиция Италии арестовала подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым был убит в Донбассе в 2014 году, передает газета Il Corriere della Sera.

Как сообщается, предполагаемым убийцей оказался мужчина итальяно-украинского происхождения, который прибыл в 2013 году на Украину для участия в «столкновениях на Мйдане» . После этого он вступил в ряды добровольческого батальона Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс.

Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в Болонье в пятницу.

Рокелли и Миронов погибли в мае 2014 года под Славянском во время съемок документального фильма о событиях в Донбассе, Как установило итальянское следствие минометный обстрел, в ходе которого и погибли журналист и переводчик велся намерено и прицельно.