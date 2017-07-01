Аукционный дом RR Auction выставляет клюшки для игры в гольф клуба TaylorMade, которыми играл президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает сайт TMZ.

Отмечается, что этими клюшками американский президент пользовался более 10 лет назад, во время пребывания в городе Бэдминстер, штат Нью Джерси. Позже он подарил их личному кэдди Эндрю Ломбардо. На головах клюшек выгравирована фамилия президента. Позже Трамп сменил личную гравировку на DJT1.

В аукционном дома рассчитывают на стартовую цену в размере 30 тысяч долларов. На сайте отмечается, что президент США отлично играет в гольф.