Два района и мост на западе Мосула освободили иракские военные от боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом заявило командование операции в субботу, 1 июля.

«Силы федеральной полиции освободили жилой район Баб Джадид и район рынка Аль-Арбиа. Силы установили контроль над Железным мостом в старом городе на правом берегу (реки Тигр — ред.) в Мосуле», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Руководитель федеральной полиции Раид Шакер Джаудат добавил, что иракская армия уже контролирует районы рядом с бывшим зданием региональной администрации.

Напомним, что операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась еще в октябре 2016 года. Кроме иракской армии в боях с террористами принимают участие шиитские и курдские ополченцы. С воздуха наступление поддерживает международная коалиция во главе США.